Преподаватель актёрского мастерства — о Трусовой: мы перестали мучить друг друга

Преподаватель актёрского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева рассказала о работе с ученицами тренера Этери Тутберидзе.
«Лет пять назад ко мне обращалась Саша Трусова. Думаю, она тогда не была готова к актёрским занятиям, не понимала их необходимость. Она много внимания уделяла технической стороне, и мы перестали мучить друг друга. Ещё с расписанием у нас не совпадало. А сейчас я смотрю выступления Трусовой и понимаю, что всё должно быть вовремя. Плюс Саша — закрытый человек. Может, в этом и кроется её успех?
Также я занималась с Майей Хромых в период, когда она тренировалась у Анны Царевой. У меня запечатлелось в памяти, как она делала этюд — от кого-то «убегала», пряталась за колонной. Такая подвижная зажигалочка! Вообще Майе актёрское мастерство давалось легко: она здорово фантазировала, соглашалась на любое задание, всегда в первых рядах, с миллионом идей и энтузиазмом. Сейчас наблюдаю за Майей и восхищаюсь её женственностью, внутренним наполнением, осознанностью катания, точностью взгляда, хореографичными руками. Она шикарная!» — приводит слова Бугаевой сайт «Матч ТВ».
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