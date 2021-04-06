Преподаватель — о Евгении Медведевой: отъезд в Канаду перевернул её мышление

Преподаватель актёрского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева оценила произвольную программу Евгении Медведевой под музыку из фильма «МЫ. Верим в любовь» и рассказала, как спортсменка изменилась после работы с тренером Брайаном Орсером в Канаде.



«Глухота девушки исполнена безупречно: внятное начало, чистота передачи образа. Женя в принципе опытная в лирических программах, но в какой-то момент они у неё пошли конвейером. Хотелось увидеть её в новом типаже. На мой субъективный взгляд, работа с Брайаном Орсером обогатила Женю внутренне: она попробовала себя в роковых образах и сейчас уже совсем другая, не «Алёнушка». Другие взгляд, энергия и поведение на льду.

Ведь за плечами болезненный разрыв с тренером, поиск нового амплуа, самостоятельная жизнь вдали от дома… Я знакома с прекрасной семьей Медведевых по бизнес-проектам. Мама и бабушка Жени всегда окружали её заботой и делали всё, чтобы она ни о чём не переживала. А отъезд в Канаду перевернул её мышление, и девушка теперь понимает цену всему, что имеет. Это как заглянуть в глаза мудреца: Женя многое пережила, и данный багаж отражается в её глазах, образах, пластике, мимике. Что бы она ни делала на льду — на неё интересно смотреть", — приводит слова Бугаевой сайт «Матч ТВ».

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