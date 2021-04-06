Евгения Медведева: я та самая «везучая подружка», которая может есть всё и не поправляться

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о том, приходится ли ей сидеть на диетах, чтобы поддерживать себя в оптимальной форме.

«Я как раз та самая «везучая подружка», которая может есть всё и не поправляться. Думаю, это, конечно, изменится с возрастом. Но на данный момент я особо не напрягаюсь для того, чтобы держать себя в форме», — приводит слова Медведевой издание L’Officiel.

Также фигуристка рассказала о любимых брендах одежды. По словам девушки, она предпочитает Burberry, Dior и YSL.

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