Евгения Медведева: чувствую, что остро нуждаюсь в солнышке

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какой отдых стал бы для неё идеальным в 2021 году.

«Сейчас это абсолютно любой отдых. Я на протяжении четырёх лет не была на море! Мечтаю побывать на океанском побережье. Хоть я и не фанатка пляжного отдыха, но чувствую, что остро нуждаюсь в солнышке. Несколько дней с удовольствием бы позагорала и покупалась», — сказала Медведева L’Officiel.

Евгения также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016).

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Евгения Медведева: я та самая «везучая подружка», которая может есть всё и не поправляться