«Смотрите, такое вряд ли повторится». Туктамышева показала фото с непривычной причёской

Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева выложила свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка похвасталась необычной для себя причёской: её волосы зализаны назад.

«Редко можно увидеть меня такой зализанной, так вот — смотрите, потому что больше такое вряд ли повторится», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Елизавета вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

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