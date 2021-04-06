Гербольдт: катание Трусовой оставляет желать лучшего. И у неё нервные срывы

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме. Напомним, Трусова не избежала падений, но всё равно выиграла произвольную программу и после 12-го места в короткой программе поднялась на третье по сумме двух прокатов.

«Трусова хочет двигать вперёд мир фигурного катания. Если они с тренером чувствуют, что ей это по силам, то почему нет? На сегодняшний день она такая единственная. Раз идут на это, значит, были чистые прокаты на тренировках. Никто не будет вставлять контент, если ты ни разу в жизни его чисто не откатал. Пока у Трусовой есть нервные срывы, с которыми она не может справиться.

Я миллион раз говорила, что её катание оставляет желать лучшего. С другой стороны, чтобы исполнять такой контент, нужна определённая скорость. Ты не всегда можешь набрать её с шагов. Сейчас такие правила, что техническая составляющая даёт гораздо больше. Каждый выигрывает как может», — цитирует Гербольдт «Спорт день за днём».

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