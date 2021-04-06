Евгения Медведева рассказала, сколько времени тратит на уход за собой

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, сколько времени тратит на уход за собой.

«Да, я действительно много времени уделяю себе, своему внешнему виду, коже, волосам, маникюру, педикюру. У меня на это уходит в среднем 2-2,5 часа в день. И я очень кайфую, потому что именно в это время я действительно отдыхаю и выражаю любовь к самой себе», — приводит слова Медведевой издание L’Officiel.

Евгения также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016).

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