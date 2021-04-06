Евгения Медведева рассказала, сколько времени тратит на уход за собой
Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, сколько времени тратит на уход за собой.
«Да, я действительно много времени уделяю себе, своему внешнему виду, коже, волосам, маникюру, педикюру. У меня на это уходит в среднем 2-2,5 часа в день. И я очень кайфую, потому что именно в это время я действительно отдыхаю и выражаю любовь к самой себе», — приводит слова Медведевой издание L’Officiel.
Евгения также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Евгения Медведева: я та самая «везучая подружка», которая может есть всё и не поправляться
Загитова провалилась на шоу Тутберидзе и больно упала. Героизм или неуважение к зрителям?
Олимпийская чемпионка показала, что надеяться на её возвращение вряд ли стоит. Смена поколений Алину не пощадила.
Рекомендуем вам
- 6 апреля 2021
-
17:59
-
17:36
-
16:55
-
16:32
-
15:48
-
15:47
-
15:32
-
14:03
-
13:46
-
13:18
-
11:25
-
11:00
-
10:51
-
10:51
-
10:06
-
09:39
-
08:49
-
00:48
- 5 апреля 2021
-
23:21
-
22:34
-
22:34
-
22:27
-
22:11
-
21:54
-
21:08
-
20:58
-
19:48
-
18:36
-
16:26
-
14:19
-
14:14
-
14:04
-
13:37
-
13:16
-
13:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам