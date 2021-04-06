Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Аполлон». Жулин отреагировал на фото Костомарова с голым торсом

«Аполлон». Жулин отреагировал на фото Костомарова с голым торсом
Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил новые фотографии.

«Процесс идёт, работа над собой кипит! Вроде бы не впустую, сохнем потихоньку! Спорта всем и хорошего самочувствия», — подписал фотографии Костомаров.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Романа Костомарова в «Инстаграме».

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин отреагировал на публикацию Романа, оставив комментарий под фото.

«Аполлон», — написал Жулин.

Напомним, осенью 2020 года Роман вместе с популярной телеведущей Региной Тодоренко принимал участие в шоу «Ледниковый период». Пара в итоге заняла третье место.

«И в Голливуде сниматься можно». Подписчики оценили фото Жулина с длинными волосами
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021