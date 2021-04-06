«Аполлон». Жулин отреагировал на фото Костомарова с голым торсом
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил новые фотографии.
«Процесс идёт, работа над собой кипит! Вроде бы не впустую, сохнем потихоньку! Спорта всем и хорошего самочувствия», — подписал фотографии Костомаров.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Романа Костомарова в «Инстаграме».
Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин отреагировал на публикацию Романа, оставив комментарий под фото.
«Аполлон», — написал Жулин.
Напомним, осенью 2020 года Роман вместе с популярной телеведущей Региной Тодоренко принимал участие в шоу «Ледниковый период». Пара в итоге заняла третье место.
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