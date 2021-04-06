Монреаль станет претендентом на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года
Федерация фигурного катания Канады подаст заявку на проведение чемпионата мира 2024 года в Монреале. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Мы очень рады представить Монреаль в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2024 года. Канада имеет исключительную историю проведения соревнований, и для нас было бы честью провести их в 2024 году», — сказала президент канадской федерации Леанна Карон.
Монреаль должен был принять чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были отменены. Чемпионат мира 2021 года, напомним, прошёл в Стокгольме (Швеция). В Канаде мировое первенство в последний раз проходило в городе Лондоне.
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