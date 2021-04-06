«Можете идти на приусадебный участок». Губерниев – критикам после интервью с Трусовой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику, которая последовала после его интервью с российской фигуристкой Александрой Трусовой. Некоторые посчитали, что Дмитрий задавал Александре слишком мягкие вопросы, и напомнили ему об интервью, которое он взял у олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ноябре 2020 года, где, по их мнению, вопросы были поострее.



«Ой, ой, ой! А не надо сравнивать взрослую девушку, которая стала моей коллегой, и которая уже делает такие блестящие шаги в ледовых шоу со школьницей. Я бы всех попросил, уважаемые товарищи. Трусова ещё учится в школе, и вы предлагаете мне разговаривать с милой девушкой так же, как с Загитовой? Я к обеим отношусь с огромным пиететом и уважением, но, извините, взялся за гуж — не говори, что не дюж! Если Алина решила стать телевизионной ведущей и попробовать себя в этом, тем более с позиции своих титулов, да она в конце концов взрослый человек, отвечающий за свои поступки, ей больше 18 лет… В то время как Трусовой ещё нет 18.



Так что, все критики, кто так говорит и рассказывает, вы можете смело идти на приусадебный участок. Сейчас весна, нужно устраивать субботники и всё такое. Так что, все в сад!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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