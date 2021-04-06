Тренер «Хрустального»: чувство гордости за фигурное катание в России. Дальше — больше

Тренер Алёна Высоцкая, которая работает с самыми юными учениками в «Хрустальном», поделилась эмоциями после выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
«Фигурное катание не перестаёт поражать с разных сторон, это правда. Так как я имею возможность проводить сейчас много времени в кругу семьи, всю неделю чемпионата я проводила фигурнокатательные вечера, где готовила выжимку соревновательного дня, с комментариями по соревновательным программам.
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Я больше слежу за одиночниками, поэтому и расскажу про них. Начну с того, что сезон сам по себе был одним из самых непростых для команд во главе с тренерами. Спортсменам важно было показать свой максимум с учётом перерыва и длительного восстановления, а также удержания формы к пику соревновательного периода.
Мудростью тренеров нашей сборной я не перестаю восхищаться, ведь результаты говорят сами за себя. И в женском одиночном, и в мужском было за кого болеть, с искренним интересом наблюдать за турнирной таблицей. Хотелось бы отметить постановки, думаю, подготовке которых в этом сезоне уделялось особое значение. В условиях периода дистанционного тренировочного процесса наверняка детальная проработка хореографии во внеледовых условиях была одним из главных направлений в тренировочном процессе. Что чувствуется в образах спортсменов, в деталях программ, которые заставляют следить за каждой мелочью, не отводя взгляда.
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Испытываю чувство благодарности и гордости за фигурное катание в России, думая о том, что в правильное время, в той стране, тем делом я горю в этой жизни. Дальше — больше, следующий сезон — Олимпийский, это будет большая битва ума и тела, в которой победители зададут новые тренды и удивят мир всё новыми рекордами», — написала Высоцкая на своей странице в «Инстаграме».
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