«Я в предвкушении». Туктамышева — о командном чемпионате мира в Осаке

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала новость о возможности выступать на командном чемпионате мира под национальным флагом. Турнир пройдёт с 14 по 18 апреля в Осаке (Япония).

«Я в предвкушении. Очень хотела попасть на командный чемпионат мира в Японии. Российский флаг на чемпионате мира — это очень приятная новость», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.



Напомним, в турнире примут участие шесть национальных команд — России, Канады, Франции, Италии, Японии и США. Чемпионат, организованный японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев, в седьмой раз состоится в Японии, но впервые в городе Осаке. Помимо Туктамышевой, в составе сборной России выступят также Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.