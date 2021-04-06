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«Я вошла в зону комфорта». Косторная — о возвращении к Тутберидзе

«Я вошла в зону комфорта». Косторная — о возвращении к Тутберидзе
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная призналась, что вошла в зону комфорта после возвращения в группу Этери Тутберидзе.

«Я вошла в зону комфорта. Всё хорошо, получается набирать форму, и довольно-таки неплохо — были целые чистые программы, была близка к той форме, что была в прошлом сезоне», — приводит слова Косторной ТАСС.

Напомним, Косторная ушла из группы Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» в межсезонье 2020 года. 3 марта 2021 года появилась информация о намерении Алёны вновь начать сотрудничество с командой Тутберидзе. Возвращение к Этери в итоге произошло 6 марта.

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