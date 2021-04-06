Александр Галлямов: когда на стадионе звучит гимн болельщиков «Зенита» — это святое

21-летний российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, рассказал о поддержке футбольного клуба «Зенит».



«У меня дедушка всю жизнь смотрит футбол, переживает за «Зенит». С ним вместе тоже часто это делал. Так и начал болеть. А теперь вот и сам уже хожу на стадион. Первое поколение игроков? Кержаков, Аршавин, Радимов, Губочан, Данни. Чуть позже — Халк, Витсель. Прекрасно помню команды, которые при Спаллетти и Виллаш-Боаше выходили в плей-офф Лиги чемпионов.



Если честно, не привык бурно выражать эмоции — больше внутри переживаю. Но если с приятелями вместе смотрим и хорошее настроение, то можно и покричать. А когда гимн болельщиков «Зенита» звучит на стадионе — это святое. Конечно же, знаю слова и пою обязательно.



Вообще считаю Малкома украшением чемпионата России. Быстрый и очень техничный игрок. Если говорить о золотой гонке в целом, то да, «Спартак» продолжает наступать на пятки, но не особо в него верю, как в преследователя. Он не очень стабилен. Так что у «Зенита» в оставшихся турах есть все шансы, чтобы оторваться от «Спартака» ещё дальше», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

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