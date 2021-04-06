Алёна Косторная: в России женский пол — это сильный пол

Российская фигуристка Алёна Косторная сообщила, что была уверена в российском пьедестале в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).
«Ожидала, что будет наш подиум на чемпионате мира. Одиночное катание среди женщин в России очень сильное. Была полностью уверена, потому что в нашей стране женский пол — это сильный пол», — приводит слова Косторной ТАСС.
Выступление российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года стало историческим. Чемпионкой соревнований, напомним, стала Анна Щербакова, серебряным призёром — Елизавета Туктамышева, а бронзовая медаль досталась Александре Трусовой. Российские фигуристки впервые в истории завоевали все три медали чемпионата мира.
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.
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