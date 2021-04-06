Анна Щербакова: отвечать на вопросы Урганта нервознее, чем прыгать четверные

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о предстоящем выступлении на командном чемпионате мира в Осаке (Япония) под национальным флагом.
«Какими будут ощущения от выступлений под национальным флагом? Наверное, можно будет сказать об этом только после соревнований. Заранее я не могу сказать, какими будут мои ощущения. Но могу утверждать, что на чемпионате мира было как-то необычно, не хватало гимна и флага.
Командный чемпионат мира — это другие эмоции, чем-то напоминает шоу. Хочется настроиться, чтобы выступать там в своё удовольствие, но при этом я постараюсь показать там свой максимум», — сказала Щербакова после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.
Анна также ответила на вопрос по поводу своего недавнего визита на шоу «Вечерний Ургант».
«Сложнее прыгать четверные или отвечать на вопросы Урганта? Наверно, четверные прыгать сложнее, а на вопросы Урганта отвечать нервознее. Как-то я там больше волновалась», — сказала фигуристка.
- 6 апреля 2021
-
23:53
-
23:42
-
23:21
-
23:06
-
22:39
-
22:19
-
22:05
-
21:48
-
21:41
-
21:04
-
19:36
-
17:59
-
17:36
-
16:55
-
16:32
-
15:48
-
15:47
-
15:32
-
14:03
-
13:46
-
13:18
-
11:25
-
11:00
-
10:51
-
10:51
-
10:06
-
09:39
-
08:49
-
00:48
- 5 апреля 2021
-
23:21
-
22:34
-
22:34
-
22:27
-
22:11
-
21:54