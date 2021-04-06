Анна Щербакова: отвечать на вопросы Урганта нервознее, чем прыгать четверные

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась мнением о предстоящем выступлении на командном чемпионате мира в Осаке (Япония) под национальным флагом.



«Какими будут ощущения от выступлений под национальным флагом? Наверное, можно будет сказать об этом только после соревнований. Заранее я не могу сказать, какими будут мои ощущения. Но могу утверждать, что на чемпионате мира было как-то необычно, не хватало гимна и флага.



Командный чемпионат мира — это другие эмоции, чем-то напоминает шоу. Хочется настроиться, чтобы выступать там в своё удовольствие, но при этом я постараюсь показать там свой максимум», — сказала Щербакова после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.



Анна также ответила на вопрос по поводу своего недавнего визита на шоу «Вечерний Ургант».

«Сложнее прыгать четверные или отвечать на вопросы Урганта? Наверно, четверные прыгать сложнее, а на вопросы Урганта отвечать нервознее. Как-то я там больше волновалась», — сказала фигуристка.