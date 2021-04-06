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Евгения Медведева: в России фигурное катание — зимний спорт номер один. Сто процентов

Евгения Медведева: в России фигурное катание — зимний спорт номер один. Сто процентов
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о популярности фигурного катания в России.

«Можно ли говорить, что фигурное катание в России — зимний вид спорта номер один? Это сто процентов. Можно говорить с уверенностью, что российские фигуристы — лучшие в мире. Если посмотреть на результаты чемпионата мира, получается, у нас 75 процентов золотых медалей. Думаю, у нас ещё всё впереди, и все наши пьедесталы будут золотыми», — сказала Медведева после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

21-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при.

После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона.

Медведева рассказала, что для выступления в шоу Тутберидзе влезла в платье 2018 года
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