Тамара Москвина: предложили нашим футболистам брать пример с фигуристов

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина, посетившая матч 24-го тура РПЛ, в ходе которого сыграли «Зенит» и «Химки» (2:0), обратилась к российским футболистам.
«Поражает громадина нового стадиона. Честно говоря, сомнения — неужели столько людей приходит посмотреть, как 22 человека гоняют мяч по полю? Но как вижу, народ действительно идёт. Понаблюдать за всем этим будет очень интересно! А вообще мы пришли поприветствовать футболистов и предложить им брать пример с фигуристов. Быстрее до нас дотягиваться в плане международных успехов. У нас вот маленькая команда, а мы раз, и чемпионы мира. А ребята футболисты как-то немного медленно движутся в этом плане на пьедестал.
Переживаю ли за Зенит? Конечно! Это же наша, питерская команда, за кого же мне ещё в футболе переживать? Смотреть игры, конечно, не смотрю, но за результатами слежу. И если получится взять третье чемпионство подряд — будет здорово», — приводит слова Москвиной «Матч ТВ».
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