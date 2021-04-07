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Загитова показала новую программу, Щербакова прокатилась с мишкой. Фото ледового шоу

Ледовое шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду»
Загитова показала новую программу, Щербакова прокатилась с мишкой. Фото ледового шоу
Фигурное катание 0

Вчера, 6 апреля, в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» состоялось шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

На льду свои программы показали спортсмены команды Team Tutberidze: Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Софья Акатьева, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили и Даниил Самсонов. В состав участников вошли также Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Лучшие кадры с ледового шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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