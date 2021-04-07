Алина Загитова — о доминировании российских фигуристок на ЧМ: действительно прорыв

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос журналиста о том, смотрела ли она прошедший в Стокгольме чемпионат мира по фигурному катанию, и удивило ли её доминирование россиянок.

«Я не даю таких комментариев. Даже не знаю. Здорово выступили, поздравляю. Действительно прорыв», — сказала Загитова после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

В женском одиночном катании на чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.

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