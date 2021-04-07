Баюл — о шоу группы Тутберидзе: эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду»

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отреагировала на шоу группы Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду», которое состоялось вчера, 6 апреля, в Москве. Баюл опубликовала постер, на котором, в частности, изображены Алина Загитова, Евгения Медведева и Камила Валиева, а также перечислен состав участников шоу.

«Эти дети даже не знают, что такое „Чемпионы на льду“, и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить», — написала Баюл.

Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл

Под названием «Чемпионы на льду» известно гастрольное ледовое шоу в США. В нём принимали участие как профессиональные фигуристы, так и любители. Первоначально тур проводился компанией Тома Коллинза. Коллинз первым организовал турне «Чемпионы на льду» после чемпионата мира по фигурному катанию 1969 года.

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