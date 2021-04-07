«Не могу насмотреться». Елизавета Туктамышева показала фото с церемонии GQ Super Women

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии с церемонии GQ Super Women, на которой она получила награду в категории «Спорт».
«Премия GQ 2:0. Не могу насмотреться на эти фотографии, насколько живые и искренние! Спасибо фотографу за эти моменты», — написала Туктамышева.
Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Елизавета вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Ранее в сезоне-2020/2021 она выиграла Гран-при России в Москве.
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