Оксана Баюл — подписчице: Загитова — молодец? Или списали?

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл ответила подписчице на комментарий к посту в «Инстаграме» про шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Ранее Баюл написала, что участники шоу даже не знают об оригинальном гастрольном проекте «Чемпионы на льду».

Подписчица отметила: «Сейчас наши чемпионы покруче, чем прошлые! Поэтому, Оксана, всё, что было раньше, забудьте и смиритесь с прогрессом. То же касается и Родниной, которая должна порадоваться за достижения наших спортсменов, но кроме негатива ничего не услышишь. Поэтому поздравляю, теперь у нас есть в команде „Негативчик против России“ уже двое — Баюл и Роднина!»

Баюл в ответ написала: «Да, да, покруче, я вижу. Загитова — молодец? Или все списали?»

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