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Евгения Медведева ответила на вопрос о выступлении в следующем сезоне

Евгения Медведева ответила на вопрос о выступлении в следующем сезоне
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о выступлении в следующем сезоне.

«Давайте пусть следующий сезон хотя бы состоится. Дальше посмотрим», — сказала Медведева после выступления в шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

Евгения также рассказала, как провела период карантина из-за коронавируса.

«Думаю, ни для кого период карантина плодотворно не прошёл. Занималась саморазвитием. Буду ли вакцинироваться? У меня большое количество антител, так что об этой идее я пока не задумываюсь», — добавила спортсменка.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

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