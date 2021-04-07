Оксана Баюл закрыла комментарии к посту про шоу группы Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл отключила комментарии к своему посту в «Инстаграме» про шоу группы Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду», которое состоялось вчера, 6 апреля, в Москве.

Баюл написала: «Эти дети даже не знают, что такое „Чемпионы на льду“, и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить». Подписчики начали критиковать Оксану, и она закрыла комментарии.



Под названием «Чемпионы на льду» известно гастрольное ледовое шоу в США. В нём принимали участие как профессиональные фигуристы, так и любители.

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