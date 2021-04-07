Александра Трусова сравнила тренировки у Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об изменениях в тренировочном процессе, которые произошли в связи с переходом в новую школу «Ангелы Плющенко» из группы Этери Тутберидзе отделения «Хрустальный».

«У Евгения Викторовича Плющенко всё по-другому. Разный график тренировок, много новых упражнений, которые я не делала раньше. Очень интересно пробовать что-то новое. И кататься на льду я стала раньше по времени, потому что просила об этом, чтобы заканчивать раньше. После тренировок у меня школа – я в десятом классе. И полувыходные добавились. Раньше было шесть дней в неделю по две тренировки, а теперь есть два полувыходных.

Я по-разному себе эту работу представляла, и по-другому тоже, но на самом деле, конечно, ожидания оправдались, и всё равно работать очень интересно. Хочу добавить также про то, что он артист на льду. Мы перед чемпионатом мира выступали на юбилее Алексея Николаевича Мишина в Петербурге, и Саша, сын Евгения Викторовича, ездил с нами. И вот я его в первый раз, мне кажется, видела в костюме и его выступление целиком, от начала до конца программы. Я прямо очень удивилась, как они похожи, прямо очень. Саша такой маленький и уже такой эмоциональный, артистичный.

У Евгения Викторовича я взяла много техники, он добавлял разные упражнения для подготовки к прыжкам, как они делали с Алексеем Николаевичем Мишиным. Очень много из того, что он взял сам», — приводит слова Трусовой Olympic Channel.