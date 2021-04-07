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«Так и не научилась настраиваться». Александра Трусова — о выступлении на чемпионате мира

«Так и не научилась настраиваться». Александра Трусова — о выступлении на чемпионате мира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какой опыт получила на первом в карьере взрослом чемпионате мира.

Из-за сорванного каскада в короткой программе Трусова, которую считали главной фавориткой соревнований, не сумела подняться выше третьего итогового места.

«Поняла, что так и не научилась настраиваться. Посмотрела Нэйтана Чена, как он хорошо настраивается, хорошо прокатывает с четверными. Вживую очень интересно было посмотреть. Но всё равно каждое соревнование – это опыт, и для меня очень важно было участвовать в чемпионате мира.

Сделала вывод, что всё равно мне нужно прыгать сложный контент. И независимо от того, лёгкий он или сложный, я всё равно должна настраиваться на прокат. У меня пока что не получается, но я буду стараться, чтобы у меня получалось и так катать, и так. Но мне больше нравится кататься со сложным контентом.

Буду пробовать разные настрои, разные методики, наверное. Не знаю, почему у меня не получается настраиваться именно на прокат. Потому что да, и на тренировке здесь, в Стокгольме, и на тренировке у себя я часто катала чисто, и прыжки у меня получались очень стабильно. Даже если просто сравнивать прошлый год, стабильность моих прыжков намного возросла. Но в прокате пока не получается», — приводит слова Трусовой Olympic Channel.

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