«Зал был потрясающий!» Туктамышева — о шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

«Вчера состоялось шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Была очень рада приглашению на этот замечательный праздник! Зал был потрясающий! Спасибо огромное за вашу любовь и поддержку», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

В шоу выступили все действующие российские чемпионы мира: Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также на лёд вышли двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова, Михаил Коляда, Алёна Косторная, Александра Степанова, Иван Букин, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие.