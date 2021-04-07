«Зал был потрясающий!» Туктамышева — о шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.
«Вчера состоялось шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Была очень рада приглашению на этот замечательный праздник! Зал был потрясающий! Спасибо огромное за вашу любовь и поддержку», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
В шоу выступили все действующие российские чемпионы мира: Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также на лёд вышли двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова, Михаил Коляда, Алёна Косторная, Александра Степанова, Иван Букин, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие.
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