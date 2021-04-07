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Источник: номер с ошибкой не попал в эфир Первого канала по просьбе Загитовой

Источник: номер с ошибкой не попал в эфир Первого канала по просьбе Загитовой
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Номер Алины Загитовой «Клеопатра» не вошёл в телевизионную версию шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» по просьбе самой олимпийской чемпионки, сообщает «Спорт Бизнес Online». Фигуристка не захотела, чтобы зрители увидели номер с ошибкой — накануне, 6 апреля, в «Мегаспорте» вместо тройного лутца Алина сделала «бабочку». В эфир вошёл только новый номер «Внутренний свет», где Загитова справилась с двумя прыжками.

В пятницу, 2 апреля, Загитова катала «Клеопатру» и «Эсмеральду» в Казани. Ей не удался ни один из четырёх прыжков: с трёх она упала, на одном сделала «бабочку».

В шоу выступили все действующие российские чемпионы мира: Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также на лёд вышли Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Алёна Косторная, Александра Степанова, Иван Букин, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие.

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