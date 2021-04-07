Источник: номер с ошибкой не попал в эфир Первого канала по просьбе Загитовой

Номер Алины Загитовой «Клеопатра» не вошёл в телевизионную версию шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» по просьбе самой олимпийской чемпионки, сообщает «Спорт Бизнес Online». Фигуристка не захотела, чтобы зрители увидели номер с ошибкой — накануне, 6 апреля, в «Мегаспорте» вместо тройного лутца Алина сделала «бабочку». В эфир вошёл только новый номер «Внутренний свет», где Загитова справилась с двумя прыжками.
В пятницу, 2 апреля, Загитова катала «Клеопатру» и «Эсмеральду» в Казани. Ей не удался ни один из четырёх прыжков: с трёх она упала, на одном сделала «бабочку».
В шоу выступили все действующие российские чемпионы мира: Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также на лёд вышли Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Алёна Косторная, Александра Степанова, Иван Букин, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие.
- 7 апреля 2021
-
21:46
-
21:25
-
20:59
-
18:35
-
17:04
-
16:27
-
15:30
-
13:20
-
12:31
-
12:13
-
11:20
-
10:21
-
10:03
-
09:30
-
09:14
-
08:37
-
08:28
- 6 апреля 2021
-
23:53
-
23:42
-
23:21
-
23:06
-
22:39
-
22:19
-
22:05
-
21:48
-
21:41
-
21:04
-
19:36
-
17:59
-
17:36
-
16:55
-
16:32
-
15:48
-
15:47
-
15:32