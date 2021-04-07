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Дизайнер костюма Загитовой ответила на обвинения олимпийской чемпионки Баюл в плагиате

Дизайнер костюма Загитовой ответила на обвинения олимпийской чемпионки Баюл в плагиате
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Ольга Рябенко, дизайнер костюма, в котором российская фигуристка Алина Загитова выступала в произвольной программе на Олимпийских играх 2018 года и в итоге завоевала золотую медаль, ответила на обвинения в плагиате со стороны олимпийской чемпионки в одиночном фигурном катании 1994 года Оксаны Баюл.

Баюл намекнула, что фасон платья Загитовой скопирован с её костюма 1995 года. Баюл завершила любительскую карьеру после победы на Олимпиаде-1994 и выступала на соревнованиях профессионалов в США.

«Зачем об этом вообще говорить? Пусть каждый сам смотрит и делает выводы, которые захочет. Это не стоит обсуждений. Не обидно ли мне видеть обвинения в плагиате? А мне-то что, меня это вообще никак не интересует», — приводит слова Рябенко Sport24.

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