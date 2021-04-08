Российская фигуристка Анастасия Грачёва будет выступать за Молдавию
Российская фигуристка Анастасия Грачёва будет представлять Молдавию на международных соревнованиях, сообщает Sputnik со ссылкой на Национальный олимпийский комитет страны.
19-летняя москвичка занимается фигурным катанием с четырёх лет. Грачёва занимается в клубе при «Мегаспорте» под руководством российской и армянской фигуристки, участницы Олимпийских игр 2002 года Юлии Лебедевой. Анастасия уже принимала участие в международных турнирах по фигурному катанию, таких как «Кубок Таллина» и Ice star.
В сезоне-2017/2018 Грачёва заняла 17-е место на чемпионате России с результатом 167,30 балла, на первенстве страны-2019/2020 была 16-й (169,15), а в сезоне-2018/2019 стала седьмой в финале Кубка России (191,45).
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