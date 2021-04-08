Алексей Ягудин снял пародию на известного шеф-повара

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин снял пародию на известного турецкого шеф-повара и ресторатора Нусрета Гёкче. Техника приготовления и выдержки мяса Гёкче стала интернет-мемом.

«Сегодня у нас мясо», — подписал видео Ягудин.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина

Подписчики так оценили видео Алексея:

«Шедеврально».

«Вот уж не знала, что вы такой юморист, Алексей».

«Похож!»

«Обязательно должно быть продолжение».

«Смешная пародия».

«Вылитый Нусрет».

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002), победитель финалов Гран-при по фигурному катанию (1998/1999, 2001/2002).

Фото Нусрета доступны в его «инстаграме»

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