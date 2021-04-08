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Алексей Ягудин снял пародию на известного шеф-повара

Алексей Ягудин снял пародию на известного шеф-повара
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин снял пародию на известного турецкого шеф-повара и ресторатора Нусрета Гёкче. Техника приготовления и выдержки мяса Гёкче стала интернет-мемом.

«Сегодня у нас мясо», — подписал видео Ягудин.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина

Подписчики так оценили видео Алексея:
«Шедеврально».
«Вот уж не знала, что вы такой юморист, Алексей».
«Похож!»
«Обязательно должно быть продолжение».
«Смешная пародия».
«Вылитый Нусрет».

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002), победитель финалов Гран-при по фигурному катанию (1998/1999, 2001/2002).

Фото Нусрета доступны в его «инстаграме»

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