Алексей Ягудин снял пародию на известного шеф-повара

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин снял пародию на известного турецкого шеф-повара и ресторатора Нусрета Гёкче. Техника приготовления и выдержки мяса Гёкче стала интернет-мемом.
«Сегодня у нас мясо», — подписал видео Ягудин.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина
Подписчики так оценили видео Алексея:
«Шедеврально».
«Вот уж не знала, что вы такой юморист, Алексей».
«Похож!»
«Обязательно должно быть продолжение».
«Смешная пародия».
«Вылитый Нусрет».
Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002), победитель финалов Гран-при по фигурному катанию (1998/1999, 2001/2002).
Фото Нусрета доступны в его «инстаграме»
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