Президент ФФККР Горшков прокомментировал назначение Туктамышевой капитаном России на ЧМ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал назначение чемпионки мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой капитаном национальной команды на командном чемпионате мира. Турнир пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.

«Думаю, Туктамышева достойна такого звания. Уверен, что она с успехом справится с задачей», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Также Горшков рассказал, как сборная России по фигурному катанию будет добираться до Японии.

«Российские фигуристы полетят в Японию через Владивосток рейсом «Аэрофлота», оттуда чартерным рейсом компании «Аврора» до Осаки. Это единственный оптимальный вариант для команды», — сообщил он.