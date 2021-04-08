Жулин — о капитанстве Туктамышевой на ЧМ: будем слушать Лизу. Что скажет, то и сделаем
Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин прокомментировал назначение чемпионки мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой капитаном национальной команды на командном чемпионате мира. Турнир пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.
«Я не совсем понимаю роль капитана на этом турнире. Наша команда и без этого дружная и сплочённая.
Лиза мне нравится, она очень хорошая девочка. Хорошо, что она будет капитаном, она опытный боец. Будем слушать Лизу: что скажет, то и будем делать (смеётся)», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Туктамышева завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме, уступив лишь Анне Щербаковой.
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