Ягудин отреагировал на слова Баюл о плагиате в шоу Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал слова чемпионки ОИ-1994 Оксаны Баюл о шоу Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду».

Ранее Баюл заявила, что «эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду». Помимо этого она заявила, что фасон платья Алины Загитовой, в котором россиянка выступала на Олимпиаде-2018, скопирован с её костюма 1995 года.

«У всех шоу с участием фигуристов есть общее: лёд, коньки и фигуристы. Слова Баюл про плагиат? Да, плагиат платьев, ногтей, волос. Даже не хочу эти глупости поднимать», — рассказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Под названием «Чемпионы на льду» известно гастрольное ледовое шоу в США. В нём принимали участие как профессиональные фигуристы, так и любители. Первоначально тур проводился компанией Тома Коллинза. Коллинз первым организовал турне «Чемпионы на льду» после чемпионата мира по фигурному катанию 1969 года.



«Да пошла она». Жулин ответил на критику Баюл в адрес шоу Тутберидзе

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!