Сын Плющенко: пообещал Трусовой, что если не сделаю 5 четверных, уйду в футбол

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, рассказал об обещании, которое он дал российской фигуристке Александре Трусовой.



«Пообещал сегодня нашей Русской Ракете — Саше Трусовой, что если не сделаю 5 четверных, то уйду в футбол», — написал Плющенко-младший на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Саши Плющенко в «Инстаграме».

Напомним, Трусова перешла в академию Евгения Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали вести словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.