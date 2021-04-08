Сын Плющенко: пообещал Трусовой, что если не сделаю 5 четверных, уйду в футбол

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, рассказал об обещании, которое он дал российской фигуристке Александре Трусовой.
«Пообещал сегодня нашей Русской Ракете — Саше Трусовой, что если не сделаю 5 четверных, то уйду в футбол», — написал Плющенко-младший на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Саши Плющенко в «Инстаграме».
Напомним, Трусова перешла в академию Евгения Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали вести словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.
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