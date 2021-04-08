Трусова рассказала об отличиях между Тутберидзе и Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением об отличиях в эмоциональном плане между её бывшей наставницей Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко, в академии которого она сейчас занимается.



«Насколько тренер влияет на уверенность спортсмена? Я считаю, что как бы спортсмен должен сам настраиваться, уметь настраивать себя, неважно, какой тренер. Но очень, конечно, по-разному. Считаю, что Этери Георгиевна поспокойнее ведёт себя на соревнованиях, Евгений Викторович — нет. Он старается всю свою энергию передать, и очень всегда эмоциональный такой. Ну, в принципе, он и на тренировках такой. Что лучше? Я не могу сказать. В принципе, мне всё равно», — приводит слова Трусовой Радио «Комсомольская правда».

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