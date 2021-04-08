Трусова рассказала, за кем было последнее слово в вопросе её перехода в школу Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о разнице между школами своей бывшей наставницы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, где она сейчас занимается. Александра также сообщила, кому принадлежало последнее слово в вопросе её перехода в академию Плющенко.
«Ну, не знаю, примерно всё у всех одинаковое, только бывают упражнения какие-то новые, которых ещё не знаешь… примерно всё равно все делают одно и то же.
Принадлежала ли идея перейти в академию Плющенко папе? Мы всегда принимаем совместные решения и всегда последнее слово за мной», — приводит слова Трусовой Радио «Комсомольская правда».
Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко из группы тренера Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали вести словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.
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