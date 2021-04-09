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Трусова отреагировала на обвинение в адрес россиянок в применении блокаторов гормонов

Трусова отреагировала на обвинение в адрес россиянок в применении блокаторов гормонов
Фигурное катание / Гран-при 0
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала высказывание американского журналиста Дэйва Лиза, который обвинил российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов, замедляющих развитие женского организма и помогающих не поправляться.

«Применяют ли в группе Тутберидзе препараты, которые замедляют развитие женского организма? Нет, никогда не слышала ничего такого. Я, во-первых, не читаю интернет, не читаю комментарии. Родители мне всегда говорили: ешь, что хочешь, это твоё дело. Я ем всё, что хочу, особенно утром. Вечером перед сном стараюсь поменьше есть или не всё подряд, только что-то определённое», — приводит слова Трусовой Радио «Комсомольская правда».

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро досталось Елизавете Туктамышевой.

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