Трусова отреагировала на обвинение в адрес россиянок в применении блокаторов гормонов

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала высказывание американского журналиста Дэйва Лиза, который обвинил российских фигуристок в употреблении блокаторов гормонов, замедляющих развитие женского организма и помогающих не поправляться.
«Применяют ли в группе Тутберидзе препараты, которые замедляют развитие женского организма? Нет, никогда не слышала ничего такого. Я, во-первых, не читаю интернет, не читаю комментарии. Родители мне всегда говорили: ешь, что хочешь, это твоё дело. Я ем всё, что хочу, особенно утром. Вечером перед сном стараюсь поменьше есть или не всё подряд, только что-то определённое», — приводит слова Трусовой Радио «Комсомольская правда».
На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира россиянки заняли весь пьедестал. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро досталось Елизавете Туктамышевой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 апреля 2021
-
09:46
-
09:13
-
08:48
-
08:35
-
01:08
- 8 апреля 2021
-
23:46
-
23:35
-
20:13
-
18:18
-
17:33
-
15:32
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:00
-
14:32
-
14:20
-
14:08
-
13:44
-
13:30
-
13:07
-
08:52
-
00:07
- 7 апреля 2021
-
23:44
-
21:46
-
21:25
-
20:59
-
18:35
-
17:04
-
16:27
-
15:30
-
13:20
-
12:31
-
12:13
-
11:20