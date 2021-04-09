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Загитова и Квителашвили показали зажигательный танец. Видео

Загитова и Квителашвили показали зажигательный танец. Видео
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как она танцует с другим фигуристом Морисом Квителашвили. Загитова и Квителашвили, которые занимаются в группе тренера Этери Тутберидзе, сперва танцуют по отдельности, а в конце демонстрируют несколько совместных движений.

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала падения Загитовой на шоу Тутберидзе.

Тарасова прокомментировала падения Загитовой на шоу Тутберидзе
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