Загитова и Квителашвили показали зажигательный танец. Видео
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором показано, как она танцует с другим фигуристом Морисом Квителашвили. Загитова и Квителашвили, которые занимаются в группе тренера Этери Тутберидзе, сперва танцуют по отдельности, а в конце демонстрируют несколько совместных движений.
18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала падения Загитовой на шоу Тутберидзе.
Тарасова прокомментировала падения Загитовой на шоу Тутберидзе
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
09:46
-
09:13
-
08:48
-
08:35
-
01:08
- 8 апреля 2021
-
23:46
-
23:35
-
20:13
-
18:18
-
17:33
-
15:32
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:00
-
14:32
-
14:20
-
14:08
-
13:44
-
13:30
-
13:07
-
08:52
-
00:07
- 7 апреля 2021
-
23:44
-
21:46
-
21:25
-
20:59
-
18:35
-
17:04
-
16:27
-
15:30
-
13:20
-
12:31
-
12:13
-
11:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам