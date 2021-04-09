Татьяна Тарасова обратилась к сборной России по фигурному катанию перед командным ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к членам сборной России в преддверии командного чемпионата мира, пожелав спортсменам удачи. Турнир пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.

«15 апреля в Японии стартует командный турнир по фигурному катанию. В соревнованиях примут участие шесть сильнейших команд мира: сборные Италии, Канады, России, США, Франции и Японии. Наша команда выступит с российским флагом и гимном. Елизавета Туктамышева станет капитаном нашей сборной. И это правильное решение, она упорно тренировалась и ждала своего шанса. Лиза — великая спортсменка, таких людей я очень уважаю. Удачи нашим ребятам!» — написала Тарасова в своём «инстаграме».

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