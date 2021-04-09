Татьяна Тарасова обратилась к сборной России по фигурному катанию перед командным ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к членам сборной России в преддверии командного чемпионата мира, пожелав спортсменам удачи. Турнир пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.
«15 апреля в Японии стартует командный турнир по фигурному катанию. В соревнованиях примут участие шесть сильнейших команд мира: сборные Италии, Канады, России, США, Франции и Японии. Наша команда выступит с российским флагом и гимном. Елизавета Туктамышева станет капитаном нашей сборной. И это правильное решение, она упорно тренировалась и ждала своего шанса. Лиза — великая спортсменка, таких людей я очень уважаю. Удачи нашим ребятам!» — написала Тарасова в своём «инстаграме».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 апреля 2021
-
10:34
-
09:46
-
09:13
-
08:48
-
08:35
-
01:08
- 8 апреля 2021
-
23:46
-
23:35
-
20:13
-
18:18
-
17:33
-
15:32
-
15:27
-
15:25
-
15:19
-
15:00
-
14:32
-
14:20
-
14:08
-
13:44
-
13:30
-
13:07
-
08:52
-
00:07
- 7 апреля 2021
-
23:44
-
21:46
-
21:25
-
20:59
-
18:35
-
17:04
-
16:27
-
15:30
-
13:20
-
12:31
-
12:13