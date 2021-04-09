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Александр Энберт: Коляда вполне способен перекатать любого соперника

Александр Энберт: Коляда вполне способен перекатать любого соперника
Фигурное катание 0
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Российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о перспективах российского мужского фигурного катания.

«Сейчас у наших мальчиков квота составляет не два, а три человека. Это может подстегнуть конкуренцию внутри сборной, так как большее число спортсменов будет рассчитывать на попадание на Олимпийские игры. Думаю, это небольшой шажочек в правильном направлении.

Мне кажется, Коляда вполне способен перекатать любого соперника. У него классное катание. Это его первый год работы с Мишиным. Всё равно переход к тренеру — определённый стресс, смена методики и тренировочного процесса. В первый год случаются какие-то сложности. Но когда в первый год идёт такой рост, как у Миши, я с уверенностью смотрю в следующий и верю, что это будет ещё один шаг наверх», — сказал Энберт в эфире телеканала «Звезда».

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