Медведева, Бойкова и Козловский выступят в шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге

16 апреля на ледовой арене дворца спорта «Юбилейный» состоится гала-шоу «Ледниковый период» в постановке Ильи Авербуха. Петербургские зрители смогут увидеть как приглашённых звезд последнего сезона – Ольгу Бузову, Регину Тодоренко, Вячеслава Чепурченко, Вольфганга Черни, так и действующих фигуристов сборной России.

«Мы очень рады провести гала-шоу именно сейчас. Из-за пандемии мы вынуждены были почти год не встречаться с любимым зрителем. Мы соскучились, и, уверен, наши зрители тоже хотят воочию увидеть участников «Ледникового» и любимые танцы в их исполнении», — приводит слова Авербуха «Спорт день за днём».

В гала-шоу в Санкт-Петербурге примут участие двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы Европы Дмитрий Алиев и Софья Самодурова, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин, а также олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский.