«Каждый человек может». Александра Трусова — о четверных прыжках

Бронзовый призёр чемпионата мира в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о своём отношении к четверным прыжкам.
«Всегда хотела делать очень сложные прыжки. Смотрела на мальчиков, когда учила. И мне непонятно, почему девочки не делали раньше, потому что, я считаю, мы можем так же, как и мальчики прыгать.
Четверные прыжки женщины не делали раньше. До того, как на мире я прыгнула два четверных прыжка в программе, была только попытка четверного сальхова у Мики Андо. Ей засчитали как первая в мире девушка. И тройной аксель прыгали девушки. Остальные четверные не прыгали.
А в правилах граница между женщинами и мужчинами, что у мужчин коэффициент больше за компоненты, раньше у них ещё было на прыжок больше и по времени дольше произвольная. Сейчас нет. Но у мужчин можно в короткой прыгать четверные, а у женщин — нет. Никто не пробовал, поэтому такое правило и было. Только тройной аксель, потому что его некоторые делали.
Как мужчины реагируют, что прыгаю четверные? Поначалу им было очень интересно, и все мальчики в нашей группе помогали мне научиться. Но когда я стала больше прыгать, чем они, им стало немножко обидно, что девочка прыгает то же, что они, а иногда и больше.
Я всегда много работала, и считаю, что любой человек, если будет много работать, у него всё получится. С самого детства я ходила с папой в спортзал, на канат лазила, подтягивалась – мне нравилось очень. Нет никакой определённой особенности, я считаю, что каждый человек может. Последние два-три года я расту очень быстро и в весе прибавляю. Нет ли внутренней паранойи, что вырасту и всё закончится? Нет, всё зависит от меня. Мне все помогали, не только папа. Все знают в нашей семье, что неважно, какого ты роста, если работать, то всё получится. Тем более, я очень давно делаю эти прыжки и по щелчку невозможно разучиться», — сказала Трусова в эфире телеканала «Дождь».
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