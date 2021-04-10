В «Ангелах Плющенко» показали фото с тренировки Липницкой

На официальной странице академии «Ангелы Плющенко» в "Инстаграме" показали фото с тренировочного процесса. На первом и втором снимках запечатлена олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Юлия Липницкая, которая входит в тренерский штаб академии.



«Тренеры и ученики, рабочие моменты. Небольшая подборка в карусели», — подписали фото в академии.

Фото можно посмотреть на странице «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году. Позже она вместе с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных давала мастер-классы в городах России. После рождения детей обе фигуристки вошли в тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко».



Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012).