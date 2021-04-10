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Дочь Тутберидзе поблагодарила мать за организацию шоу «Чемпионы на льду»

Дочь Тутберидзе поблагодарила мать за организацию шоу «Чемпионы на льду»
Фигурное катание 0
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Российская фигуристка Диана Дэвис поблагодарила свою маму, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе за организацию шоу «Чемпионы на льду», которое проходило в Казани и Москве.

«Большое спасибо, Этери, спасибо команде за два незабываемых вечера! Спасибо публике Казани и Москвы, мы были счастливы видеть вас вновь», — написала Диана на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Дианы Дэвис в «Инстаграме».

В шоу выступили все действующие российские чемпионы мира: Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также на лёд вышли двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Алёна Косторная, Александра Степанова, Иван Букин, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие.

Евгения Медведева рассказала, чему посвятила своё выступление на шоу группы Тутберидзе
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