Жилина прыгнула каскад четверной сальхов – тройной тулуп. Плющенко ответил аплодисментами

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил видео с тренировочного занятия, на котором ученица его академии Вероника Жилина исполнила каскад четверной сальхов – тройной тулуп.

Жилина прыгнула каскад четверной сальхов – тройной тулуп на тренировке.

«Мисс Вероника. Четверной сальхов – тройной тулуп», — подписал видео Плющенко.



Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника уже выполняла четверные прыжки — ей удавалось прыгать сальхов в четыре оборота.



Ранее в академии Плющенко» показали фото с тренировки Липницкой.