Щербакова и Диггинс претендуют на звание лучшей спортсменки марта в США

Спортивная академия США (US Sport Academy) включила чемпионку мира в женском одиночном катании российскую фигуристку Анну Щербакову в число шести номинантов на звание лучшей спортсменки марта.

Среди соперниц Щербаковой в голосовании китаянка Ян Цзяюй, которая установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 километров, а также четыре американские спортсменки. Это обладательница «Большого хрустального глобуса» лыжница Джессика Диггинс, чемпионка мира по сноуборду Хлоя Ким, абсолютная чемпионка одновременно в двух весовых категориях боксёр Кларесса Шилдс, четырёхкратная чемпионка США по конькобежному спорту Маам Бини.

Спортсмены месяца получают право участвовать в престижном голосовании «Спортсмен года».