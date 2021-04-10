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Щербакова и Диггинс претендуют на звание лучшей спортсменки марта в США

Щербакова и Диггинс претендуют на звание лучшей спортсменки марта в США
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Спортивная академия США (US Sport Academy) включила чемпионку мира в женском одиночном катании российскую фигуристку Анну Щербакову в число шести номинантов на звание лучшей спортсменки марта.

Среди соперниц Щербаковой в голосовании китаянка Ян Цзяюй, которая установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на 20 километров, а также четыре американские спортсменки. Это обладательница «Большого хрустального глобуса» лыжница Джессика Диггинс, чемпионка мира по сноуборду Хлоя Ким, абсолютная чемпионка одновременно в двух весовых категориях боксёр Кларесса Шилдс, четырёхкратная чемпионка США по конькобежному спорту Маам Бини.

Спортсмены месяца получают право участвовать в престижном голосовании «Спортсмен года».

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