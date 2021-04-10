«Всегда любила вкусно поесть». Татьяна Волосожар — о диете во время беременности

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, которая скоро во второй раз станет мамой, рассказала о своей диете.

«Был такой вопрос: как продолжаете держать диету? Ммм, есть одна проблема, я её не начинала держать. Я всегда любила вкусно поесть. В булочках и пирожных особо себе не отказывала. Конечно, приходилось себя в чем-то ограничивать. Но глобально никаких диет я никогда не придерживалась. Повезло с метаболизмом.

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Мне близка тема интуитивного питания. Вот я интуитивно чувствую, что хочу съесть круассан на ночь, и стараюсь слушать свою интуицию. Ну а если серьёзно, то я, правда, считаю, что надо прислушиваться к своему организму. Соблюдать какой-то баланс белков, углеводов, полезных жиров. И есть небольшими порциями. Собственно, никакого открытия.

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А диеты, мне кажется, это все короткий результат, который не всегда удаётся закрепить. Многие потом набирают больше, чем потеряли. Или я не права?» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».