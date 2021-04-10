Биографию Александры Трусовой перевели на английский язык

Биографию российской фигуристки Александры Трусовой перевели на английский язык, об этом сама спортсменка сообщила в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

В российских магазинах книга под названием «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию» появилась в декабре 2020 года. Автором книги является Елена Зотова.

Фото: «Инстаграм» Александры Трусовой

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В первом взрослом сезоне-2019/2020 Александра стала бронзовым призёром финала Гран-при и чемпионата Европы, а в 2021 году в Стокгольме заняла третье место на чемпионате мира. Трусова первой в истории исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, четверной лутц и четверной флип. 16-летняя Александра — обладательница мирового рекорда в произвольной программе.