Биографию Александры Трусовой перевели на английский язык

Биографию российской фигуристки Александры Трусовой перевели на английский язык, об этом сама спортсменка сообщила в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
В российских магазинах книга под названием «Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию» появилась в декабре 2020 года. Автором книги является Елена Зотова.
Фото: «Инстаграм» Александры Трусовой
Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В первом взрослом сезоне-2019/2020 Александра стала бронзовым призёром финала Гран-при и чемпионата Европы, а в 2021 году в Стокгольме заняла третье место на чемпионате мира. Трусова первой в истории исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, четверной лутц и четверной флип. 16-летняя Александра — обладательница мирового рекорда в произвольной программе.
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